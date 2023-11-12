В телефонном режиме Умеров и Остин обсудили "конкретные шаги" для победы над рф

Соединенные Штаты Америки по-прежнему остаются партнером Украины и поддерживают ее в борьбе против российской агрессии.
В субботу, 11 ноября, министр обороны Рустем Умеров провел телефонную беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Как сообщил в Facebook глава Минобороны, они обсудили "конкретные шаги" по обеспечению победы Украины в войне с россией.
Он отметил, что во время его разговора с министром обороны США Ллойдом Остином россия атаковала Киев баллистическими ракетами.
Ранее в Пентагоне заявили, что США будут и дальше помогать Украине, но пакеты военной помощи станут меньше, поскольку Конгресс все еще не принял решения о дополнительном финансировании.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников более активно поставлять Украине оружие, чтобы украинские защитники могли получить преимущество над российскими захватчиками на поле боя.
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