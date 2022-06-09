В так называемой "ДНР" сменилось правительство. Ключевые должности заняли россияне

Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин в объявил о смене правительства, в частности, "назначены" премьер-министр и его заместитель.
Премьер-министром "ДНР" был назначен Виталий Хоценко - выходец из Минпромторга россии, который курировал в министерстве взаимодействия с регионами.
Премьер-министром "ДНР" был назначен Виталий Хоценко - выходец из Минпромторга россии, который курировал в министерстве взаимодействия с регионами.
36-летний Хоценко родился в Днепропетровске, начал карьеру на Ямале, где в 24 года стал директором департамента по науке и инновациям, а затем - помощником первого заместителя губернатора. С Ямала Хоценко переехал в Ставропольский край, где 6 лет занимал должность министра энергетики промышленности и связи.
Заместителем Хоценко в "правительстве" стал Евгений Солнцев, который в прошлом занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ рф, а до этого работал в структуре РЖД.
Еще одним российским чиновником в "ДНР" стал Александр Костомаров. До этого он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области и вице-губернатором Липецкой области. В обоих регионах Костомаров курировал внутреннюю политику.
По словам террориста Пушилина, новые назначений связаны с необходимостью "усилить интеграционные процессы". Псевореферендум о присоединении "ДНР" к россии может состояться 11 сентября, одновременно с аналогичными плебесцитами в "ЛНР", оккупированных Херсоне и Южной Осетии, писала «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента.
По их данным, на ту же дату может быть назначен "референдум" о присоединении беларуси. Хотя для этого нужно «продавить лукашенко, который от такого сценария всячески уходит», говорил один из источников издания.
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