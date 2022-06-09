15:59 09 июня Киев, Украина

Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин в объявил о смене правительства, в частности, "назначены" премьер-министр и его заместитель.



Премьер-министром "ДНР" был назначен Виталий Хоценко - выходец из Минпромторга россии, который курировал в министерстве взаимодействия с регионами.





36-летний Хоценко родился в Днепропетровске, начал карьеру на Ямале, где в 24 года стал директором департамента по науке и инновациям, а затем - помощником первого заместителя губернатора. С Ямала Хоценко переехал в Ставропольский край, где 6 лет занимал должность министра энергетики промышленности и связи.

Заместителем Хоценко в "правительстве" стал Евгений Солнцев, который в прошлом занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ рф, а до этого работал в структуре РЖД.



Еще одним российским чиновником в "ДНР" стал Александр Костомаров. До этого он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области и вице-губернатором Липецкой области. В обоих регионах Костомаров курировал внутреннюю политику.



По словам террориста Пушилина, новые назначений связаны с необходимостью "усилить интеграционные процессы". Псевореферендум о присоединении "ДНР" к россии может состояться 11 сентября, одновременно с аналогичными плебесцитами в "ЛНР", оккупированных Херсоне и Южной Осетии, писала «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента.



По их данным, на ту же дату может быть назначен "референдум" о присоединении беларуси. Хотя для этого нужно «продавить лукашенко, который от такого сценария всячески уходит», говорил один из источников издания.