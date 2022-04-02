В своем обращении к народу президент сказал: «Впереди сложные битвы»

Как стало уже привычным, в ночь на субботу, 2 апреля глава украинского государства обратился к нации. В своем обращении к народу президент Владимир Зеленский, подведя итоги 37-го дня полномасштабной войны, подчеркнул, что впереди Украину ждут сложные сражения.
Глупая шутка оккупантов о призыве
Владимир Зеленский рассказал, что 1 апреля оккупанты решили отметить двумя одинаково неразумными шутками. Одна такая шутка – над людьми в России.
Россия пытается забирать жителей Крыма в армию
Глава государства рассказал, что Россия пытается забирать в армию людей и во временно оккупированном Крыму.
Вторая очень глупая шутка захватчиков
Политик отметил, что вторую очень неразумную шутку оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда их войска временно зашли.
Владимир Зеленский подчеркнул, что "каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами напрямую будут проблемы. Это последнее предупреждение".
На Севере страны идет уход оккупантов
Президент проинформировал, что на севере россияне медленно, но заметно уходят. Где-то их выгоняют с боями, где-то сами враги оставляют свои позиции.
По его словам, мы продвигаемся вперед, продвигаемся осторожно. Каждый возвращающийся на эту территорию должен быть очень осторожным:
- еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было;
- даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев, нужно подождать;
- ждать, когда наша земля будет разминирована;
- ждать, когда можно заверить вас, что новые обстрелы невозможны.
На Востоке страны – ситуация очень сложная
- На востоке Украины ситуация остается очень сложной.
- Российских военных нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление;
- Они готовятся к новым мощным ударам;
- Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние.
Гуманитарная ситуация в украинских городах
Президент сообщил о разговоре с Эммануэлем Макроном. Обсудили гуманитарную ситуацию в украинских городах, которые подвергаются обстрелам от оккупантов.
По словам главы государства, 1 апреля работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Удалось спасти 6 тысяч 266 человек. В том числе 3 тысячи 71 человека из Мариуполя.
Встреча с главой Европарламента
Владимир Зеленский в Киеве встретился главой Европарламента Робертой Мецолой. Он поблагодарил за важный визит, демонстрирующий некоторым политикам, что смелость в такое время – одна из важнейших черт.
Также говорили о:
- снабжении оружием и поддержании этого парламентариями Европы;
- более глубокой санкционной политике против России. Ведь если эмбарго, то эмбарго. Если SWIFT, то для всех банков. Если бизнес с Россией, то не просто приостановка деятельности, а полный выход европейских компаний из российского рынка.
Зеленский наградил украинских военных
Президент подписал указ о награждении наших защитников. Семерых военнослужащих Госспецсвязи и защиты информации. Из них двоих – посмертно.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
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