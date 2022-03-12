В Сумской области согласованы "зеленые коридоры" на 12 марта

Администрация Сумской области сообщает о маршрутах, по котороым будет происходить эвакуация населения.
Направления движения:
- Тростянец — Полтава. Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Частично на автобусах и личном транспорте.
- Сумы — Полтава. Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
Лебедин — Полтава
Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Конотоп — Полтава
Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Великая Писаревка — Полтава
Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Краснополье — Полтава
Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте.
Места сбора Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке будут возле городских/поселковых советов.
Время выезда колонн в 9:00 утра.
Место сбора и маршрут движения в Тростянце: ул. Кениг стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б. Хмельницкого – ул. Гришина (объездная) - ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны: 9:00
Выезд автобусами в Сумах:
Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.
Места сбора в Сумах:
Основной выезд: возле памятника "Алеше", (р-н школы 2).
Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)
- БК "Химик";
– ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана";
- "Бильбоу" на пр. Курском;
– ТЦ "Монуфактура".
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