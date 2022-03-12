В Сумской области согласованы "зеленые коридоры" на 12 марта

10:41 12 марта Киев, Украина

Администрация Сумской области сообщает о маршрутах, по котороым будет происходить эвакуация населения.

Направления движения:
  1. Тростянец — Полтава. Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
    Частично на автобусах и личном транспорте.
  2. Сумы — Полтава. Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
 
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Лебедин — Полтава
Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп — Полтава
Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка — Полтава
Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье — Полтава
Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте.
Места сбора Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке будут возле городских/поселковых советов.

Время выезда колонн в 9:00 утра.

Место сбора и маршрут движения в Тростянце: ул. Кениг стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б. Хмельницкого – ул. Гришина (объездная) - ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны: 9:00

Выезд автобусами в Сумах:
Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Места сбора в Сумах:
Основной выезд: возле памятника "Алеше", (р-н школы 2).
Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)
 - БК "Химик";
 – ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана";
 - "Бильбоу" на пр. Курском;
 – ТЦ "Монуфактура".