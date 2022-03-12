В Сумской области согласованы "зеленые коридоры" на 12 марта

10:41 12 марта Киев, Украина

Администрация Сумской области сообщает о маршрутах, по котороым будет происходить эвакуация населения.

Направления движения:

Тростянец — Полтава. Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Частично на автобусах и личном транспорте. Сумы — Полтава. Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.



Лебедин — Полтава

Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.



Конотоп — Полтава

Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.



Великая Писаревка — Полтава

Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.



Краснополье — Полтава

Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте.

Места сбора Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке будут возле городских/поселковых советов.



Время выезда колонн в 9:00 утра.



Место сбора и маршрут движения в Тростянце: ул. Кениг стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б. Хмельницкого – ул. Гришина (объездная) - ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны: 9:00



Выезд автобусами в Сумах:

Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.



Места сбора в Сумах:

Основной выезд: возле памятника "Алеше", (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)

- БК "Химик";

– ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана";

- "Бильбоу" на пр. Курском;

– ТЦ "Монуфактура".