В субботу в Швеции пройдет митинг против войны в Украине

12:24 31 марта Киев, Украина

2 апреля, в 15:00 в Гетеборге, Швеция, пройдет масштабный митинг в поддержку Украины. Его организатором стала Stand With Ukraine Gothenburg 💛💙.

Участие в митинге примут активисты, депутаты, представители профсоюзного движения и волонтеры.

Если вы хотите выступить, почитать стихотворение или выступить на демонстрации, не стесняйтесь заполнять эту форму: https://forms.gle/KbrJFfqwSsaL4caU9



Также присоединяйтесь каждый рабочий день с 17:00 до 19:00 возле Посольства России в Гётеборге! 💛💙