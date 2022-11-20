В субботу из украинских портов вышли пять сухогрузов с зерновой продукцией

11:39 20 ноября Киев, Украина

Совместный координационный центр (СКЦ) обновил в субботу, 19 ноября, навигационное руководство в связи с продлением "зерновой сделки" до 18 марта 2023 года. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Отмечается, что СКЦ продлил действие навигационного руководства "для функционирования морского гуманитарного коридора на новый период, установленный в рамках Черноморской зерновой инициативы". Оно включает в себя расширенный досмотр в районах якорной стоянки в Мраморном море.

Новое руководство, изданное турецкими властями, вступило в силу 19 ноября, и будет действовать до 18 марта 2023 года.

По данным СЦК, в течение субботы из украинских портов вышли пять сухогрузов с 244,1 тыс. тонн зерна и другого продовольствия.

Два судна Captain Adams (62 тыс. тонн кукурузы) и Tasos (65 тыс. тонн пшеницы) направляются в Республику Корея. Panagia Kanala доставит в Бельгию 44,9 тыс. тонн рапса.

Сухогруз Odysseus N перевезет в Китай 62 843 тонны подсолнечного шрота, а Annabella переправит в Египет 9,4 тыс. тонн соевых бобов.

В СКЦ также уточнили, что 70 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а 26 груженых - готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

"По состоянию на 19 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 489 106 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 954 судов: 474 на прибытие в украинские порты и 480 - на выход из них", - подчеркнули в центре.

Напомним, инициатива по безопасной транспортировке украинской агропродукции Черным морем продлена еще на 120 дней.

Украина просит задействовать в "зерновом соглашении" порт Николаева.