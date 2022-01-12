В США заявили, что "никому не позволят закрыть двери НАТО"

Постпред США при Североатлантическом Альянсе (НАТО) Джулиан Смит заявила, что требования Москвы о том, чтобы НАТО запретил вступление новых стран, не может даже обсуждаться.
Это предостережение прозвучало в Брюсселе накануне заседания Совета НАТО-Россия в среду 12 января, которое станет первым с 2019 года.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители государств-союзниц тоже неоднократно подчеркивали, что Россия должна прекратить навязывать свою волю другим странам.
Требование Москвы, об отзыве НАТО своего решения о возможности членства Украины и других новых стран, является главным требованием "гарантий безопасности" РФ.
Это предостережение прозвучало в Брюсселе накануне заседания Совета НАТО-Россия в среду 12 января, которое станет первым с 2019 года.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители государств-союзниц тоже неоднократно подчеркивали, что Россия должна прекратить навязывать свою волю другим странам.
Требование Москвы, об отзыве НАТО своего решения о возможности членства Украины и других новых стран, является главным требованием "гарантий безопасности" РФ.
Переговоры с РФ 12 января в НАТО, а 13 января в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также смогут расширить круг участников нового диалога с Москвой, который начался с переговоров делегаций США и России 10 января в Женеве.
Эммануэль Макрон, президент Франции, которая на днях взяла на себя очередное председательство в Европейском Союзе, положительно отозвался об американо-российском диалоге и отметил важность европейского участия.
Эммануэль Макрон, президент Франции, которая на днях взяла на себя очередное председательство в Европейском Союзе, положительно отозвался об американо-российском диалоге и отметил важность европейского участия.
Французский президент также подчеркнул необходимость "разработать систему европейской архитектуры европейской безопасности: которую мы будем делить с нашими союзниками в НАТО и соседями и с Россией".
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