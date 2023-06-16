В США зарегистрировали законопроект о конфискации и передаче российских активов Украине

06:41 16 июня Киев, Украина





Об этом пишет Financial Times. Сенаторы Соединенных Штатов при двухпартийной поддержке зарегистрировали законопроект , позволяющий президенту Джо Байдену конфисковать и передать российские суверенные активы Украине.Об этом пишет Financial Times.

"Законопроект хорошо написан и является самой серьезной на сегодняшний день попыткой конфисковать резервы российского правительства", — отмечают в издании.

Сторонники законопроекта при этом утверждают, что, поскольку россия несет ответственность за разрушение и военные преступления в Украине, она также должна нести финансовые расходы на репарации.

"Учитывая жестокость россии и продолжающиеся военные преступления против украинского народа, вполне правильно, чтобы средства российского правительства в Соединенных Штатах были конфискованы и перепрофилированы, чтобы помочь Украине выиграть войну и восстановить свою страну", - сказал сенатор-республиканец Джим Риш.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов Соединенных Штатов за регистрацию законопроекта о конфискации и передаче Украине как репараций активов россии. При этом он подчеркнул, что в таких диктатурах, как российская, именно деньги являются самой высокой ценностью.

"Когда свои деньги потеряет и государство-террорист, и все российские лица, чья коллаборация с кремлем создала условия для российской агрессии или которые являются публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель – они почувствуют, что такое потеря", - отметил президент во время вечернего обращения.

Он также сказал, что россияне не уважают жизнь и не жалеют, когда теряются человеческие жизни, а жалеют деньги.