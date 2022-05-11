В США зарегистрировали резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма

08:07 11 мая Киев, Украина

Резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.
 
Республиканец Линдси Грэм прямо назвал путина террористом. И подчеркнул, что наконец-то его нужно признать тем термином, которому он соответствует.
"В течение 20 лет он избегал ответственности за убийства. Сейчас пришло время признать его тем, что соответствует его действиям. Он – террорист. И россия – в руках государства-террориста, которым управляет путин", заявил сенатор Линдси Грэм.
Он отметил, что признание россии спонсоркой терроризма станет важным шагом для американского законодательства. Пока такой статус имеют только 4 страны: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.
"Мы пытаемся включить в этот список россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее следует ассоциировать. Это тоталитарные режимы и они не несут добра,"– добавил Грэм.
Сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль подчеркнул, что россия спонсировала терроризм в Украине еще до полномасштабного вторжения. С 2014 года россия убила более 14 тысяч украинцев.
"Чем больше мы сделаем, чтобы изолировать россию, тем сильнее будет наша позиция. И эта инициатива предлагает такую перспективу,"– добавил он.
В резолюции сенаторы назвали ряд оснований для определения россии государством-спонсором терроризма. Среди них:
  • По указанию путина, российское правительство продолжает внедрять акты международного терроризма против политических оппонентов и других стран.
  • С 2014 года правительство россии поддерживает сепаратистов, причастных к насилию против мирных граждан Украины на Донбассе;
  • россия распространяет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие как группа Вагнера;
  • В феврале 2022 года по кремлевскому приказу более 400 российских наемников прибыли в Киев, чтобы убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины;
  • 14 марта 2022 года действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что зверства россиян против мирного населения Украины и гражданской инфраструктуры страны являются "государственным терроризмом";
  • 17 марта 2022 года президент Владимир Зеленский призвал мир признать россию государством-террористом;
  • 27 апреля 2022 года Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что "без сомнения, россияне терроризируют народ Украины";
  • По приказу путина россия продолжает совершать военные преступления и в других странах мира, давая разрешение атаковать мирные населенные пункты в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к бесчисленному числу смертей гражданских мужчин, женщин и детей;
  • российские военные убили бесчисленное количество невинных граждан и пытались скрыть свои зверства в местах массовых захоронений по всей Украине.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил, что если Конгресс США признает государством-спонсором терроризма, то это станет сильнейшим сигналом, что Путина уже не считают легитимным как лидера россии.
 
Этот статус влечет за собой дополнительные санкции: ограничение на помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного использования и различные финансовые ограничения. Также предусмотрены дополнительные санкции, привлекающие к ответственности лиц и страны, сотрудничающие с "государствами-спонсорами терроризма".