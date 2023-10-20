Пентагон заявил, что Китай массово поставляет рф дроны и стрелковое оружие, несмотря на свои возражения. Эти сведения содержатся в отчете Минобороны США.
Данные российской таможни подтверждают, что как государственные, так и частные компании Китая продолжают продавать в россию гражданские товары, товары двойного назначения и некоторые ограниченные виды военного оборудования, включая стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и средства защиты.
Отмечается также, что наличие большого и нерегулируемого рынка беспилотных аппаратов в Китае облегчило российским военным доступ к небольшим дронам и беспилотным летательным аппаратам двойного назначения. Эти средства активно используются российскими вооруженными силами в вооруженных конфликтах, включая ведение военных операций в Украине.
Согласно данным, собранным за период с марта 2022 по 2023 год, китайские фирмы продали россии дроны и запчасти к ним на общую сумму в 12 миллионов долларов.
Данные российской таможни подтверждают, что как государственные, так и частные компании Китая продолжают продавать в россию гражданские товары, товары двойного назначения и некоторые ограниченные виды военного оборудования, включая стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и средства защиты.
Отмечается также, что наличие большого и нерегулируемого рынка беспилотных аппаратов в Китае облегчило российским военным доступ к небольшим дронам и беспилотным летательным аппаратам двойного назначения. Эти средства активно используются российскими вооруженными силами в вооруженных конфликтах, включая ведение военных операций в Украине.
Согласно данным, собранным за период с марта 2022 по 2023 год, китайские фирмы продали россии дроны и запчасти к ним на общую сумму в 12 миллионов долларов.
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