В США уверены - цель Путина: восстановить СССР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва будет пытаться «свергнуть» украинское правительство.
Об этом сообщает CNN.
Таким образом американское высокопоставленное должностное лицо ответило на вопрос журналиста о том, чего хочет Путин.
«Вам не нужна разведка, чтобы узнать, чего хочет президент Путин. Он ясно дал понять, что хотел бы восстановить советскую империю, если не считать того, что он хотел бы восстановить сферу влияния вокруг соседних стран, которые были частью Советского блока», – сказал Блинкен.
Кроме того, Блинкен повторил то, о чем говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг чуть ли не на каждой пресс-конференции: «Когда речь заходит об угрозе за пределами границ Украины, на его пути стоит что-то очень мощное. Это пятая статья НАТО, нападение на одного – это нападение на всех».
Напомним, утро 25 февраля началось в Украине по обстрелам. В Киеве прогремели несколько мощных взрывов . Систем ПВО сбила по крайней мере одну ракету кафиров.
«Вам не нужна разведка, чтобы узнать, чего хочет президент Путин. Он ясно дал понять, что хотел бы восстановить советскую империю, если не считать того, что он хотел бы восстановить сферу влияния вокруг соседних стран, которые были частью Советского блока», – сказал Блинкен.
Кроме того, Блинкен повторил то, о чем говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг чуть ли не на каждой пресс-конференции: «Когда речь заходит об угрозе за пределами границ Украины, на его пути стоит что-то очень мощное. Это пятая статья НАТО, нападение на одного – это нападение на всех».
Напомним, утро 25 февраля началось в Украине по обстрелам. В Киеве прогремели несколько мощных взрывов . Систем ПВО сбила по крайней мере одну ракету кафиров.
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