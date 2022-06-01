В США сообщили, что помогают Украине кибератаками

18:12 01 июня Киев, Украина

"Наступательные хакерские операции" в поддержку Украины совершают американские военные.

Об этом заявил начальник киберкомандования США генерал Пол Накасоне в интервью Sky News.

"Мы совершили ряд операций всех видов: наступательные, оборонные, информационные", - сказал командующий американскими кибервойсками.

Он отказался уточнять подробности кибератак, но подчеркнул, что они происходили в законной плоскости в соответствии с политикой Пентагона и гражданским надзором.

"Моя работа - предоставлять ряд вариантов действий министру обороны и президенту, что я и делаю", - добавил Накасоне, не уточнив, каковы именно эти варианты.





В этом, добавил Накасоне, помогло стратегическое взаимодействие Вашингтона с другими странами Запада, которое началось в 2018 году. По словам генерала, он "каждый день" просчитывает возможность кибератаки россии на Соединенные Штаты, поэтому действия на опережение в киберпространстве, позволяющие выявить российских хакеров и их намерения, являются действенным средством защиты США и союзников.В этом, добавил Накасоне, помогло стратегическое взаимодействие Вашингтона с другими странами Запада, которое началось в 2018 году.