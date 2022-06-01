В США сообщили, что помогают Украине кибератаками

"Наступательные хакерские операции" в поддержку Украины совершают американские военные.
Об этом заявил начальник киберкомандования США генерал Пол Накасоне в интервью Sky News.
Он отказался уточнять подробности кибератак, но подчеркнул, что они происходили в законной плоскости в соответствии с политикой Пентагона и гражданским надзором.
По словам генерала, он "каждый день" просчитывает возможность кибератаки россии на Соединенные Штаты, поэтому действия на опережение в киберпространстве, позволяющие выявить российских хакеров и их намерения, являются действенным средством защиты США и союзников.
В этом, добавил Накасоне, помогло стратегическое взаимодействие Вашингтона с другими странами Запада, которое началось в 2018 году.
В этом, добавил Накасоне, помогло стратегическое взаимодействие Вашингтона с другими странами Запада, которое началось в 2018 году.
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