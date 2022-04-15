В США считают, что война в Украине может продлиться до конца года

18:02 15 апреля Киев, Украина

Россия вряд ли закончит боевые действия в Украине до конца года. С таким прогнозом госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к европейским союзникам, сообщает CNN со ссылкой на двоих чиновников из ЕС. По его словам, сейчас нет никаких признаков того, что конфликт будет краткосрочным.



Чиновники, с которыми беседовал телеканал, затруднились назвать даже приблизительные даты окончания войны. Они отметили, что затяжной характер конфликта противоречит российской тактике в начале войны, когда Москва планировала захватить Киев за считанные дни. Собеседники CNN также сомневаются, что Владимир Путин будет склонен перейти к дипломатическим переговорам, если только не столкнётся с военным поражением.



Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предположил, что боевые действия в Украине, вероятно, будут «затяжными» и будут продолжаться «месяцы или даже дольше». Некоторые члены Конгресса и их помощники начинают сравнивать конфликт с Корейской войной, которая длилась три года.



Два европейских чиновника заявили CNN, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины, где, как ожидается, российские войска скоро начнут наступление, могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем привести к тупиковой ситуации.



Блинкен отчитался что «обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться». Он утверждает, что работает над тем, чтобы остановить его как можно быстрее.



Владимир Путин, комментируя ход боевых действий, заявил, что так называемая "военная операция" будет продолжаться до её полного завершения, пока Москва и Киев не придут к "окончательным договорённостям".