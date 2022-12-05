В США работают над признанием рф спонсором терроризма без последствий – Блинкен

09:40 05 декабря Киев, Украина

Администрация президента США работает с Конгрессом над альтернативным законопроектом, который позволит обойти последствия, которые может иметь признание россии "государством-спонсором терроризма".

Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что Соединенные Штаты вместе с десятками стран ввели беспрецедентные санкции против россии, беспрецедентные ограничения по экспортному контролю.
"Мы сейчас работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса "государства-спонсора терроризма" (статуса SST – ред.), что может иметь непредсказуемые последствия", - сказал Блинкен.
Госсекретарь США также заявил , что российское политическое руководство не проявляет никакого интереса к мирному урегулированию войны в Украине, игнорируя предложения украинской стороны.

Что известно
  • 23 ноября Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.
  • Сразу после этого россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Без света оказалась большая часть страны.
  • Вскоре президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что сайт ЕП испытал мощную кибератаки после того, как признал россию государством-спонсором терроризма.
  • Владимир Зеленский вечером 23 ноября выступил перед Советом Безопасности ООН, созванным по запросу Украины в связи с массированным ракетным ударом россии по украинским городам, предложив резолюцию по осуждению энергетического террора россии .
  • Выступая перед Советом Безопасности ООН, Зеленский призвал исключить россию из организации, ведь рф является террористическим государством, а его право вето – это нонсенс.