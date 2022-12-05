В США работают над признанием рф спонсором терроризма без последствий – Блинкен

"Мы сейчас работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса "государства-спонсора терроризма" (статуса SST – ред.), что может иметь непредсказуемые последствия", - сказал Блинкен.