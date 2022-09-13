В США прогнозируют дальнейшее бегство армии рф

Украинское контрнаступление, которое заставило российские войска поспешно отступить, может стать поворотным моментом в войне.

Оккупантам, возможно, придется оставить больше захваченных территорий под натиском ВСУ, считают в американской разведке, пишет The Washington Post.

"У россии проблемы. Теперь вопрос состоит в том, как россияне отреагируют, и их слабость была разоблачена, и у них нет значительных резервов живой силы или техники", – сказал один из американских чиновников.

Другой собеседник издания отмечает, что ВСУ продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи.



WP отмечает, что отступление россии на Харьковщине говорит о ее стратегическом поражении.



Разведка США скептически относится к тому, что до сих пор не объявивший мобилизацию президент рф владимир путин решит пойти на крайние меры - применение химического или тактического ядерного оружия. Там считают, что у россии пока еще есть возможности для перегруппировки и нанесения сильного удара.

Недавние успехи подпитывают новое чувство оптимизма в отношении того, что украинские силы могут вернуть себе новые территории в ближайшие недели и потенциально вытеснить россиян с земель, которые они удерживали с начала войны в феврале. Украинские военные и разведчики уже давно уверены в своей возможной победе, часто несмотря на скептицизм со стороны США и западных союзников.

Собеседники издания считают, что ожидать прорыва ВСУ можно и в районах Херсона и Мариуполя, но добавляют, что военные действия там уже привели к серьезным потерям с украинской стороны, которой не хватает артиллерии, необходимой для выбивания укрепившихся российских войск.