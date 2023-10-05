В США подтвердили передачу Украине конфискованного у Ирана оружия
06:58 05 октября Киев, Украина
Правительство Соединенных Штатов передало Украине примерно 1,1 миллиона боеприпасов калибра 7,62 мм, которые силы CENTCOM изъяли у Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Об этом сообщается на официальном сайте Центрального командования США
.
"Правительство получило право собственности на эти боеприпасы 20 июля 2023 года из-за исков Министерства юстиции о гражданской конфискации против иранского Корпуса стражей исламской революции",
— говорится в сообщении.
Передача Вооруженным силам Украины прошла 2 октября.
"США обязуются сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы противодействовать потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, в том числе санкциями США и ООН, а также из-за запретов", - добавили в Центральном командовании.
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