В США подтвердили передачу Украине конфискованного у Ирана оружия

Передача Вооруженным силам Украины прошла 2 октября.

"США обязуются сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы противодействовать потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, в том числе санкциями США и ООН, а также из-за запретов", - добавили в Центральном командовании.