В США осудили рф за "паспортизацию" жителей оккупированных территорий Украины

17:19 26 мая Киев, Украина





Мы видели, как российские войска насильственно увозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают паспортизацию, депортацию и фильтрацию жителей оккупированных россией территорий УкраиныМы видели, как российские войска насильственно увозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях.





До вторжения рф в Украину в Госдуме сообщали, что



Прайс сравнил «паспортизацию» с предыдущими попытками россии сфабриковать постановочные референдумы для придания вида легитимности российскому правлению над территориями Украины. Он подчеркнул, что США решительно осуждают это слабо замаскированное намерение россии подчинить народ Украины, силой навязав ему свою волю.



В Европейском Союзе также отреагировали на решение Путина. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что ранее россия отказалась проводить «референдум» в Херсонской области из-за отсутствия поддержки местного населения. С его точки зрения, «паспортизацию» жители также отвергнут, и в любом случае «такие акты со стороны россии никто и никогда не признает».



В Киеве решение Путина назвали «грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также норм и принципов международного гуманитарного права». МИД страны отметил, что указ президента россии «юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий». В Офисе президента назвали российский паспорт – метка изгоя. 25 мая президент рф владимир путин упростил выдачу российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины . Это стало дополнением к указу 2019 года в отношении жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.До вторжения рф в Украину в Госдуме сообщали, что россия выдала жителям Донбасса 860 тысяч паспортов. По данным на начало 2021 года, в "ДНР" проживает 2,24 млн, в "ЛНР" — 1,42 млн человек.Прайс сравнил «паспортизацию» с предыдущими попытками россии сфабриковать постановочные референдумы для придания вида легитимности российскому правлению над территориями Украины. Он подчеркнул, что США решительно осуждают это слабо замаскированное намерение россии подчинить народ Украины, силой навязав ему свою волю.В Европейском Союзе также отреагировали на решение Путина. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что ранее россия отказалась проводить «референдум» в Херсонской области из-за отсутствия поддержки местного населения. С его точки зрения, «паспортизацию» жители также отвергнут, и в любом случае «такие акты со стороны россии никто и никогда не признает».В Киеве решение Путина назвали «грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также норм и принципов международного гуманитарного права». МИД страны отметил, что указ президента россии «юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий». В Офисе президента назвали российский паспорт – метка изгоя.

"Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в рф-концлагерь?", - заявили в ОП.

В Киеве неоднократно заявляли, что выдача российских паспортов на оккупированных территориях Украины направлена на их захват и дальнейшую интеграцию в российское правовое, политическое и экономическое поле. Кроме того, с помощью «паспортизации» Кремль сможет пополнить свою армию, так как граждане россии обязаны проходить срочную службу.





