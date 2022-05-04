В США осудили отношение России к мирному волеизъявлению в Крыму

Последствия незаконной оккупации Крыма ощущают на себе сотни тысяч мирных жителей Крыма. А положение крымских политзаключенных требует отдельного внимания и расследования.
Об этом заявил исполняющий обязанности ассистента государственного секретаря США Филипп Рикер во время совещания министров ОБСЕ.
"Россия прилагает все усилия, чтобы прекратить любую критику своей оккупации жестокой и осуждающей тактикой. Я был обеспокоен, когда услышал историю Сервера Мустафаева, которого в ноябре приговорили к 14 годам тюрьмы за активность в освещении бедственного положения других крымских политзаключенных", – сказал Рикер.
По словам дипломата, Мустафаев – "лишь один из более 90 украинцев, которых Россия несправедливо заключила за мирное несогласие, и одна из сотен тысяч жизней, которые подвергаются последствиям оккупации".
"Использование Россией своего опорного пункта в Крыму для проектирования власти в Черном море, Средиземном море и на Ближнем Востоке подрывает региональную безопасность и влияет на всех нас. Вот почему США приветствуют дипломатическую инициативу Украины по акцентированию международного внимания на российской оккупации Крыма", – добавил Рикер.
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