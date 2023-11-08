В США одобрили законопроект о передаче Украине замороженных активов рф

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов большинством голосов поддержал двухпартийный законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине.
Соответствующее решение было принято в ходе слушания законопроекта HR4175.
Документ уполномочивает госсекретарю США предоставить дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у российского Центробанка и другие суверенные активы рф.
Согласно законопроекту, в течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь совместно с Агентством США по международному развитию должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее неотложных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.
Документ также запрещает возврат средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока рф не уйдет из Украины и не согласится выплатить компенсацию.
Отмечается, что теперь законопроект должен быть рассмотрен в Конгрессе США.
Документ уполномочивает госсекретарю США предоставить дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у российского Центробанка и другие суверенные активы рф.
Согласно законопроекту, в течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь совместно с Агентством США по международному развитию должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее неотложных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.
Документ также запрещает возврат средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока рф не уйдет из Украины и не согласится выплатить компенсацию.
Отмечается, что теперь законопроект должен быть рассмотрен в Конгрессе США.
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