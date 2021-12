В США обсуждают поставку в Украину дополнительного вооружения и советников

Об этом говорится в материале CNN US considering sending extra weaponry to Ukraine as fears mount over potential Russian invasionВ новый "оружейный" пакет могут войти противотанковые ракеты Javelin и системы противовоздушной обороны Stinger.Также отмечается, что Минобороны США настаивает на необходимости отправить в Украину некоторого оборудования, например, вертолетов Ми-17, которые США изначально купили для передачи афганцам.Вместе с тем, в администрации рассуждают и о том, не будет ли новая военная помощь расценена Россией, как эскалация конфликта.Американский подполковник в отставке Седрик Лейтон отметил, что любая доппомощь Украине, вызовет "дальнейшее обострение напряженности" в отношениях с Кремлем.Ранее ряд американских СМИ вышел с материалами об увеличении российских сил вблизи границ Украины. В воскресенье начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сообщил об угрожающих оценках возможных действий РФ в отношении Украины в ближайшие месяцы и озвучил предполагаемый сценарий действий российской стороны в случае осуществления запланированного вторжения.По данным украинской разведки, Россия может готовить полномасштабное нападение на январь – конец февраля. В свою очередь Россия отрицает информацию о стягивании войск к границам Украины для осуществления вторжения, заявив, что истерика вокруг возможного вторжения "нагнетается искусственно".