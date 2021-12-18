В США обеспокоены победой Радева на выборах президента Болгарии из-за его заявлений о Крыме

«Соединенные Штаты, G7, Евросоюз и НАТО всегда были четкими и последовательными в своей позиции о том, что, несмотря на попытки аннексии Россией и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским. Все мы, включая Болгарию, на саммите «Крымской платформы» единогласно заявили, что Крым - это Украины», – отмечают американские дипломаты в Болгарии.