В США обеспокоены победой Радева на выборах президента Болгарии из-за его заявлений о Крыме

Центральная избирательная комиссия Болгарии в понедельник, 22 ноября, подтвердила победу на выборах Румена Радева и его вице-президента Илианы Йотовой.
В частности, по данным после обработки 99,8 процента протоколов ЦИК, за Радева проголосовали 66,7 процента избирателей (1537 347 человек).
Между тем, Посольство США в Болгарии обнародовало заявление, в котором указывает, что «американские власти глубоко обеспокоены недавними заявлениями главы Болгарии Румена Радева, в которых он называет Крым «российским».
В частности, по данным после обработки 99,8 процента протоколов ЦИК, за Радева проголосовали 66,7 процента избирателей (1537 347 человек).
Между тем, Посольство США в Болгарии обнародовало заявление, в котором указывает, что «американские власти глубоко обеспокоены недавними заявлениями главы Болгарии Румена Радева, в которых он называет Крым «российским».
Посольство отмечает, что в последние дни заявило по этому поводу «глубокую обеспокоенность болгарским властям».
Заявления о Крыме накануне выборов в Болгарии
В преддверии второго тура во время телевизионных дебатов Радев фактически заявил о принадлежности аннексированного Крыма России . "Он русский, как еще может быть?" – ответил Радев на вопрос своего оппонента о полуострове. Также он заявил, что санкции в отношении России из-за ситуации в Украине не дают результата, однако впоследствии назвал аннексию Крыма "нарушением".
Политический кризис в Болгарии продолжается с прошлого года, когда после обвинений премьер-министра Бойко Борисова в коррупции по стране покатилась волна протестов. Его партия проиграла парламентские выборы в апреле, после этого руководивший правительством 11 лет Борисов ушел в отставку. Однако депутатам не удалось сформировать новую коалицию и после этого в стране еще дважды проходили парламентские выборы. Во время прошлого голосования неделю назад ни одна партия снова не получила уверенного преимущества, необходимого для формирования правительства.
Заявления о Крыме накануне выборов в Болгарии
В преддверии второго тура во время телевизионных дебатов Радев фактически заявил о принадлежности аннексированного Крыма России . "Он русский, как еще может быть?" – ответил Радев на вопрос своего оппонента о полуострове. Также он заявил, что санкции в отношении России из-за ситуации в Украине не дают результата, однако впоследствии назвал аннексию Крыма "нарушением".
Политический кризис в Болгарии продолжается с прошлого года, когда после обвинений премьер-министра Бойко Борисова в коррупции по стране покатилась волна протестов. Его партия проиграла парламентские выборы в апреле, после этого руководивший правительством 11 лет Борисов ушел в отставку. Однако депутатам не удалось сформировать новую коалицию и после этого в стране еще дважды проходили парламентские выборы. Во время прошлого голосования неделю назад ни одна партия снова не получила уверенного преимущества, необходимого для формирования правительства.
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