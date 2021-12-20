В США обеспокоены эскалацией Россией ситуации на востоке Украины

В ближайшем будущем, когда все работники получат прививки и смогут восстановить путешествия, США намерены возобновить "активную дипломатию" с РФ в отношении эскалации на востоке Украины.
Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент в интервью "Голосу Америки".
Он отметил, что в США очень обеспокоены информацией об эскалации ситуации на востоке Украины, в частности, сообщениями, которые появляются в открытых источниках, о действиях на линии соприкосновения, новых траншеях возле старого аэропорта, закрытии пунктов пропуска и гуманитарного доступа.
Он отметил, что в США очень обеспокоены информацией об эскалации ситуации на востоке Украины, в частности, сообщениями, которые появляются в открытых источниках, о действиях на линии соприкосновения, новых траншеях возле старого аэропорта, закрытии пунктов пропуска и гуманитарного доступа.
На вопрос, планируют ли США быть более активными в переговорах с Россией в нормандском или других форматах, он отметил, что когда будут заполнены вакансии в Государственном департаменте, все работники получат прививки и смогут восстановить путешествия, "вы увидите активную дипломатию США в этом направлении".
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