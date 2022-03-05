В США назвали темы предстоящих переговоров с Путиным

Стратегическая стабильность станет главной темой встречи Путина и Байдена. В Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Америки заявили, что по этому вопросу позиции обеих стран совпадают частично.

"Вопросов действительно будет много. Одна из тем, по которым наши позиции частично совпадают, - это стратегическая стабильность... США и Россия находятся в ситуации, когда могут начать диалог на высоком уровне", - сообщил старший директор по России и Центральной Азии Совета нацбезопасности США Эрик Грин.

В частности, Грин отметил, что речь идет о диалоге по уменьшению количества наступательных вооружений.

Кроме того, по словам Грина, другими темами встречи будут кибербезопасность, удержание Россией граждан США, актуальная повестка по Украине, Беларуси, Ирану, Северной Корее, Сирии, Афганистану, Арктике, изменению климата.

Ранее также Путин назвал темы, которые намерен обсудить с Байденом.