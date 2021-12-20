В США конфискуют здания купленные на деньги из Приватбанка

09:40 07 Август Киев, Украина

Здания, общей стоимостью порядка $70 млн конфискуют по решению властей США, так как выяснилось, что они приобретены на средства, которые были выведены незаконно из Приватбанка.

Такое решение приняла Прокуратура Южного округа американского штата Флорида и Северного округа штата Огайо. Имущество принадлежит двум крупнейшими акционерами Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Министерства юстиции США.

"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда Южного округа штата Флорида две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства Приватбанка на Украине. Оба объекта подлежат конфискации на основании нарушения статута о незаконной легализации федеральных денежных средств", - говорится в сообщении.

Американская прокуратура считает, что Коломойский и Боголюбов присвоили и растратили "миллиарды долларов" из Приватбанка путем получения фиктивных займов и кредитных линий в 2008-2016 годы до национализации этого финансового учреждения Украины. Им инкриминируется перевод части похищенных средств в США через сеть фиктивных фирм и отделение Приватбанка на Кипре.

В сообщении упоминаются также Мордехай Корф и Уриель Лабер, которые с Коломойским и Боголюбовым в Майами (штат Флорида) зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из Приватбанка. По данным прокуратуры, на эти средства были куплены офисные здания PNC Plaza в Луисвилле и бывшая штаб-квартира компании CompuCom в Далласе. Общая стоимость этих объектов составляет около $70 млн.

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка правительство Украины приняло решение национализировать крупнейший в стране Приватбанк. Его бывшие владельцы, связанные с ними компании и лица обратились в суды с просьбой признать национализацию незаконной. 18 апреля 2019 года окружной административный суд Киева принял решение о незаконности национализации Приватбанка из-за нарушения процедуры, которая определена законом.

В то же время по требованию МВФ Верховная рада приняла закон, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Документ вступил в силу 23 мая.