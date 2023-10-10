В США идут дискуссии о одновременной поддержке Израиля и Украины - NBC

Согласно информации от NBC News, на данный момент идут дискуссии между Администрацией президента США Джо Байдена и ключевыми законодателями в Конгрессе относительно возможности связать помощь Израилю с увеличением финансирования для Украины в рамках стратегии, направленной на выполнение обоих приоритетов расходов.
Этот подход предложен с целью обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате. Законодатели обеих партий, которые поддерживают дополнительную помощь Украине, стали инициаторами данного предложения.
Согласно американским журналистам, "группа консерваторов в Палате представителей решительно выступает против нового финансирования Украины, о котором попросил Белый дом, и этот вопрос, несомненно, станет фактором во время выборов руководства Республиканской партии на этой неделе". В то время как, по их мнению, выделение дополнительной помощи Израилю, возможно, не вызовет такого сопротивления.
Этот подход предложен с целью обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате. Законодатели обеих партий, которые поддерживают дополнительную помощь Украине, стали инициаторами данного предложения.
Согласно американским журналистам, "группа консерваторов в Палате представителей решительно выступает против нового финансирования Украины, о котором попросил Белый дом, и этот вопрос, несомненно, станет фактором во время выборов руководства Республиканской партии на этой неделе". В то время как, по их мнению, выделение дополнительной помощи Израилю, возможно, не вызовет такого сопротивления.
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