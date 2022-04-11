В спальных районах Харькова нашли боеприпасы замедленного действия. Фото

В спальных районах Харькова находят мины замедленного действия. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает Telegram-канал Оперативний ЗСУ.
Отмечается, что боеприпасы небольшого размера и весом около 1,5 кг имеют пластиковый корпус. Они разбросаны по дворам жилых домов и улицам.
"В любом случае не берите такие боеприпасы в руки, не подходите к ним, не пытайтесь ликвидировать самостоятельно", - говорится в сообщении.
При обнаружении таких предметов граждан призывают немедленно вызывать спасателей по номеру 101.
Отмечается, что боеприпасы небольшого размера и весом около 1,5 кг имеют пластиковый корпус. Они разбросаны по дворам жилых домов и улицам.
"В любом случае не берите такие боеприпасы в руки, не подходите к ним, не пытайтесь ликвидировать самостоятельно", - говорится в сообщении.
При обнаружении таких предметов граждан призывают немедленно вызывать спасателей по номеру 101.
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