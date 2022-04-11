В спальных районах Харькова нашли боеприпасы замедленного действия. Фото

13:56 11 апреля Киев, Украина

В спальных районах Харькова находят мины замедленного действия. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Отмечается, что боеприпасы небольшого размера и весом около 1,5 кг имеют пластиковый корпус. Они разбросаны по дворам жилых домов и улицам.

"В любом случае не берите такие боеприпасы в руки, не подходите к ним, не пытайтесь ликвидировать самостоятельно", - говорится в сообщении.

При обнаружении таких предметов граждан призывают немедленно вызывать спасателей по номеру 101.
 
Фото: В спальных районах Харькова нашли боеприпасы замедленного действия
Фото: В спальных районах Харькова нашли боеприпасы замедленного действия 01