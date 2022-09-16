В Совете Европы заявили о необходимости привлечения рф к ответственности за военную агрессию

12:31 16 сентября Киев, Украина





Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление Совета Европы. Комитет министров Совета Европы принял решение об обеспечении ответственности российской федерации за агрессию против Украины Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление Совета Европы.

"Комитет подчеркнул необходимость обеспечить комплексную систему ответственности за серьезные нарушения международного права, возникшие в результате российской агрессии против Украины, чтобы избежать безнаказанности и предотвратить дальнейшие нарушения", - говорится в решении.

Также Комитет подтвердил необходимость решительного и однозначного международно-правового ответа на агрессию против Украины, которая бы не допускала безнаказанности за серьезные нарушения международного права, подчеркивая, что юридическая ответственность виновных в таких нарушениях чрезвычайно важна.



Кроме того, в Совете Европы отметили предложения Украины по созданию специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины и комплексного международного механизма компенсации, в частности, как первый шаг международный реестр убытков.



Страны-члены Совета Европы приветствовали сотрудничество с Украиной по обеспечению ответственности за преступление агрессии против Украины и обеспечению полного возмещения ущерба или ущерба, вызванного нарушениями россией международного права в Украине.