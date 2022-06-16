В Совете Европы осудили рф за положение с правами человека в Крыму

14:09 16 июня Киев, Украина

Ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась.





Комитет на основе отчета генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич осудил нарушение оккупационных властей прав этнических украинцев, крымских татар и других жителей полуострова.



Также члены комитета выразили обеспокоенность по поводу того, что рф продолжает отказывать в беспрепятственном доступе в Крым для Комиссара по правам человека и представителей других правозащитных организаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы Комитет на основе отчета генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич осудил нарушение оккупационных властей прав этнических украинцев, крымских татар и других жителей полуострова.Также члены комитета выразили обеспокоенность по поводу того, что рф продолжает отказывать в беспрепятственном доступе в Крым для Комиссара по правам человека и представителей других правозащитных организаций.

"Во временной российской оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Многочисленные тяжкие нарушения прав человека и международного гуманитарного права должным образом не расследуются", - отмечают они.



Комитет приветствовал отчет генсека Совета Европы по Крыму и призвали его принять все возможные шаги, чтобы позволить доступ на полуостров для органов Совета Европы.



Члены комитета также осудили вооруженную агрессию рф против Украины, отмечая, что она неоправданна и не спровоцирована, и призвали россию прекратить войну, вывести войска с территории Украины и начать переговоры о мире, соблюдать требования международного гуманитарного права, освободить незаконно задержанных и прекратить нарушения человека Крыма, в том числе отозвать запрет Меджлиса крымскотатарского народа.