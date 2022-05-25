В Совете безопасности ООН встревожены новой угрозой "ИГИЛ" в Африке

08:09 20 августа Киев, Украина

Как сообщило сегодня, 20 августа, Радио Свобода, представители стран-членов Совета безопасности ООН выслушали доклад генерального секретаря о новых опасностях, которые демонстрирует террористическая группировка "Исламское государство".

"Члены Совета безопасности с глубокой тревогой отметили, что "ИГИЛ" и другие террористические группы продолжают эксплуатировать, как онлайн, так и в реальной жизни, разрушения, бедствия и регресс, связанные с пандемией COVID-19", - сказано в сообщении ООН.

По данным ООН, "ИГИЛ" демонстрирует "тревожную экспансию" в ряде регионов, в том числе - в Африке, где его влияние растет и может иметь "долговременные последствия для мира, безопасности и стабильности".

В частности, Совбез ООН указал на регулярные нападения на гражданских, города и военные лагеря со стороны боевиков региональных организаций "ИГИЛ", в том числе в Западной и Центральной Африке и районе Сахары.

В связи с этим Совбез ООН "подчеркивает важность целостного подхода к противодействию терроризму и насильственному экстремизму, что способствует терроризму, в соответствии с действующим международным правом".

Напомним, что ранее в Мозамбике обезглавили 12 иностранцев. Правоохранители организовали захоронение погибших иностранцев в братской могиле.