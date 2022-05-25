В Совете безопасности ООН встревожены новой угрозой "ИГИЛ" в Африке

Как сообщило сегодня, 20 августа, Радио Свобода, представители стран-членов Совета безопасности ООН выслушали доклад генерального секретаря о новых опасностях, которые демонстрирует террористическая группировка "Исламское государство".
По данным ООН, "ИГИЛ" демонстрирует "тревожную экспансию" в ряде регионов, в том числе - в Африке, где его влияние растет и может иметь "долговременные последствия для мира, безопасности и стабильности".
В частности, Совбез ООН указал на регулярные нападения на гражданских, города и военные лагеря со стороны боевиков региональных организаций "ИГИЛ", в том числе в Западной и Центральной Африке и районе Сахары.
В связи с этим Совбез ООН "подчеркивает важность целостного подхода к противодействию терроризму и насильственному экстремизму, что способствует терроризму, в соответствии с действующим международным правом".
Напомним, что ранее в Мозамбике обезглавили 12 иностранцев. Правоохранители организовали захоронение погибших иностранцев в братской могиле.
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