В Совбез ООН избрали пятерых новых членов

С 1 января Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония заменят в совете безопасности ОНН Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию
Совет безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов – Китай, Франция, россия, США и Великобритания – и десяти непостоянных. Их выбирают на два года, ежегодно сменяются по пять стран.
Новая пятерка избрана на период 2023-2024 годов. В 2022-2023 годах членами Совбеза ООН также являются Албания, Габон, Гана, Бразилия и ОАЭ.
Украина четырежды была непостоянным членом Совбеза – дважды как УССР в 1948-1949 и 1984-1985 годах и дважды как независимое государство в 2000-2001 годах и 2016-2017 годах.
Новая пятерка избрана на период 2023-2024 годов. В 2022-2023 годах членами Совбеза ООН также являются Албания, Габон, Гана, Бразилия и ОАЭ.
Украина четырежды была непостоянным членом Совбеза – дважды как УССР в 1948-1949 и 1984-1985 годах и дважды как независимое государство в 2000-2001 годах и 2016-2017 годах.
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