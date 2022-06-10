В Совбез ООН избрали пятерых новых членов

08:28 10 июня Киев, Украина

С 1 января  Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония заменят в совете безопасности ОНН Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию

 
Совет безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов – Китай, Франция, россия, США и Великобритания – и десяти непостоянных. Их выбирают на два года, ежегодно сменяются по пять стран.

Новая пятерка избрана на период 2023-2024 годов. В 2022-2023 годах членами Совбеза ООН также являются Албания, Габон, Гана, Бразилия и ОАЭ.

Украина четырежды была непостоянным членом Совбеза – дважды как УССР в 1948-1949 и 1984-1985 годах и дважды как независимое государство в 2000-2001 годах и 2016-2017 годах.