В составе восьми российских кораблей, носителей "Калибров" нет – ВМС ВСУ

Россия вывела на боевое дежурство 11 декабря восемь кораблей в Черное море и два в Азовское. Об этом сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Ни в Черном, ни в Азовском море сейчас нет ни одного корабля-носителя крылатых ракет "Калибр", говорится в сообщении.

В Средиземном море на сегодня находится девять российских кораблей, из них пять – носители "Калибров". Общий залп составляет 76 ракет, сообщают ВМС ВСУ.

В интересах россии через Керчь-Еникальский пролив прошли в Черное море 38 кораблей "гражданского флота", восемь из которых продолжили движение к проливу Босфор. В Азовское море прошли 15 кораблей, пять из которых двигались из пролива Босфор.

В предыдущий раз носители "Калибров" наблюдались в Черном море 8 декабря.