В состав ВМС ВСУ ввели малый бронекатер "Буча"

18:20 26 мая Киев, Украина

В состав ВМС Вооруженных Сил Украины ввели малый бронированный артиллерийский катер "Буча", прошедший все этапы заводских и государственных испытаний.



Среди функций нового катера – патрулирование в ближней морской зоне, реках и лиманах, защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, а также противодействие предполагаемым высадкам десантных средств противника.

Одной из особенностей этого катера является низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. Он малозаметен для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.