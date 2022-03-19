В соседней камере кого-то пытали, были слышны крики – освобожденный мэр Мелитополя Иван Федоров дал первое интервью

08:51 18 марта Киев, Украина





"Я находился в СИЗО Мелитополя. В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой было пять, шесть, семь военных с оружием".



"Они меня руками не трогали, но поверьте, что семь людей с находящимся рядом оружием достаточно, чтобы убедительно доказать свою позицию. Или в соседней камере кого-то пытали - и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это совершенно точно можно сравнить с давлением, пыткой и так далее. Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы".



По словам мэра, первая попытка его обмена оказалась неудачной. При этом его возили в автомобиле 7 часов с мешком на голове. Кафиры ставили Федорову целый ряд требований. Освобожденный из плена мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как на него давили российские кафиры."Я находился в СИЗО Мелитополя. В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой было пять, шесть, семь военных с оружием"."Они меня руками не трогали, но поверьте, что семь людей с находящимся рядом оружием достаточно, чтобы убедительно доказать свою позицию. Или в соседней камере кого-то пытали - и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это совершенно точно можно сравнить с давлением, пыткой и так далее. Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы".По словам мэра, первая попытка его обмена оказалась неудачной. При этом его возили в автомобиле 7 часов с мешком на голове. Кафиры ставили Федорову целый ряд требований.



«От меня хотели получить заявление об увольнении, от меня хотели получить какие-то документы на назначение каких-то заместителей, выполнение каких-либо обязанностей. Но эти люди совершенно безграмотны, ничего не понимают в украинском законодательстве. У нас мэр своим росчерком пера не может уволиться с работы, его отставку должны принять депутаты городского совета. Они не понимают, что мэр не может назначить заместителя, за это должны проголосовать депутаты городского совета".