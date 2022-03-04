В СНБО рассказали, кого выселят из госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице

17:26 04 Июнь Киев, Украина

По результатам аудита государственных земель и домов, резиденции в Конча-Заспе и Пуще-Водице покидают первые 20 бывших топ-чиновников.



Об этом сообщил секретарь Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов

"СНБО рассмотрело вопрос выполнения протокольного решения от 14 мая о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности. Речь шла о Конча-Заспе и Пуще-Водице. На сегодняшний день мы получили первый отчет и можем вам доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода со своих имений", - сообщил Данилов.

По его словам, это: Панасюк Елена Викторовна, Зубко Людмила Николаевна, Ивченко Виктор Анатольевич, Матвиенко Ольга Васильевна, Пискун Святослав Михайлович, Юрчик Сергей Владимирович, Гаврилюк Лидия Михайловна, Васюнник Иван Васильевич, Лавринович Александр Владимирович, Черепов Валерий Иванович, Гасинский Юрий Александрович, Табачник Дмитрий Владимирович, Петренко Николай Николаевич, Макарьян Давид Борисович, Макарьян Борис Петрович, Папиж Илья Иосифович, Ильин Александр Игоревич, Боготирьова Раиса Васильевна, Семиноженко Владимир Петрович и Тополов Виктор Семенович.



Что было раньше



По итогам заседания СНБО 14 мая Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине проведут аудит государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми начал пользоваться "ряд непонятных лиц".