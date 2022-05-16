В СНБО озвучили темы нового заседания 

Глава Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности Алексею Данилову посвятить очередное заседание ведомства вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО в четверг, 12 августа.
Отмечается, что сегодня межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Данилова рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы Масштабное залеснение Украины.
Они обсудили, в частности, состояние выполнения задач, определенных указом президента от 23 марта, которым введено в действие решение СНБО О вызовах и угрозах национальной безопасности в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации, и указом президента от 7 июня О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов.
Как известно, СНБО заседает каждую пятницу.
Отмечается, что сегодня межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Данилова рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы Масштабное залеснение Украины.
Они обсудили, в частности, состояние выполнения задач, определенных указом президента от 23 марта, которым введено в действие решение СНБО О вызовах и угрозах национальной безопасности в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации, и указом президента от 7 июня О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов.
Как известно, СНБО заседает каждую пятницу.
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