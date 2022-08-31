В СНБО опровергли версии роспропаганды о взрывах в Крыму

08:52 17 августа Киев, Украина

Российские версии взрывов в Крыму является медийным прикрытием.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.



ЦПД отмечает, что после серии взрывов в оккупированном Крыму роспропаганда озвучила несколько "наиболее правдоподобных" версий причин взрывов.



Так, версия взрывов в Новофедоровке – нарушение правил пожарной безопасности. По данным МО рф, на аэродроме "Саки" сдетонировали авиационные боеприпасы, однако взрывы не повредили авиатехнику. В то же время никакие доказательства не указывают на умышленный подрыв боеприпасов.



В Азовском версия взрывов – диверсия. В МО рф заявили, что в результате диверсии поврежден военный склад вблизи г. Джанкой, повреждены ЛЭП, электростанция, железная дорога и жилые дома.



По Гвардейскому россияне заявили, что "взрывов не было", а "хлопки" никакого отношения к военной авиабазы не имеют, пострадавших нет.