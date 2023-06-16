В СНБО опровергли российский фейк о «ранении» Залужного

19:29 24 мая Киев, Украина

Пропагандисты рф утверждают, что главнокомандующий ВСУ получил ранения в начале мая под Херсоном и после перенесенного ранения не сможет работать.





На волне новой дезинформации секретарь В воображении пропагандистов Залужный уже даже якобы перенес трепанацию черепа.На волне новой дезинформации секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал общественность о новом заседании Ставки Зеленского с участием Валерия Залужного, сопроводив сообщение многозначительным подмигивающим эмодзи.

"Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки", - говорится в сообщении Данилова.

А 20 мая генерал Залужный участвовал в открытии Международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете «Одесской юридической академии».