В СНБО опровергли российский фейк о «ранении» Залужного

Пропагандисты рф утверждают, что главнокомандующий ВСУ получил ранения в начале мая под Херсоном и после перенесенного ранения не сможет работать.
В воображении пропагандистов Залужный уже даже якобы перенес трепанацию черепа.
На волне новой дезинформации секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал общественность о новом заседании Ставки Зеленского с участием Валерия Залужного, сопроводив сообщение многозначительным подмигивающим эмодзи.
На волне новой дезинформации секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал общественность о новом заседании Ставки Зеленского с участием Валерия Залужного, сопроводив сообщение многозначительным подмигивающим эмодзи.
А 20 мая генерал Залужный участвовал в открытии Международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете «Одесской юридической академии».
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