В СНБО назвали фейком информацию о возможных испытаниях торпеды «Посейдон» с ядерной боеголовкой

17:21 03 октября Киев, Украина

Газета La Repubblica сославшись на источники в НАТО сообщила о том, что российская подлодка «Белгород» вышла в арктические воды, чтобы испытать атомные торпеды «Посейдон», которую часто называют боеголовкой «Судного дня».

Эту информацию подхватили другие мировые медиа.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности Украины (СНБО) предупреждает, что информация о возможных испытаниях российской атомной торпеды «Посейдон» не соответствует действительности и играет на руку пропаганде оккупантов.



Согласно мониторингу ЦПД:

🔺По состоянию на 03.10.2022 на сайте НАТО такая информация не обнародована

🔺НАТО регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны

🔺О модернизации навигационных систем и вооружения подводных лодок россии Альянс заявлял еще в 2016 году

❗️Подобные необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм россии!