В «Слуге народа» признали войну Зеленского с Ахметовым

Ситуация с противостоянием власти и олигарха Рината Ахметова «беспрецедентна и первая в истории Украины». Такое мнение высказал депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев.
Потураев прокомментировал решение «слуг» игнорировать каналы «Украина-24» и «Украина» , подконтрольные Ахметову. «Скажу о своей личной позиции. В ситуации открыто объявленной нам войны как со стороны каналов Ахметова, так и каналов Порошенко, мы должны вообще отказаться от участия в любых программах частных каналов. Только программы общественного вещателя – это было бы политически правильно и обоснованно», – сказал он.
Потураев рассказал, как борьба с группой Ахметова будет продвигаться в дальнейшем: «Она, действительно, беспрецедентна и первая такая в истории Украины – когда государство начинает борьбу с наиболее влиятельной финансово-промышленной группой. Даже противостояние Кучма–Лазаренко образца 96-97 лет ни в какое сравнение не идет. Конечно, в то время на кону были огромные деньги, но у Лазаренко не было такого всеобъемлющего влияния, как у господина Ахметова, когда очень многие в разных фракциях находятся с ним в связях. Не было тогда и подобных финансовых ресурсов. Независимо от моего отношения к партии и президенту Зеленскому, для государства это принципиальная вещь для дальнейшего развития».
При этом, по мнению политика, если в этом противостоянии победу одержит олигарх, государству ждет «печальное будущее».
Ранее в «Слуге народа» приняли решение игнорировать каналы «Украина-24» и «Украина» . «Слуги» пересмотрят свое решение и снимут немилость с медиа, когда, по их мнению, редакции начнут работать «по общепринятым стандартам журналистики».
На каналах Украина-24 и Украина выходит программа Свобода слова с Савиком Шустером. На последнем скандальном эфире программы выступил бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба. Он заявил, что приказ перенести спецоперацию с "вагнеровцами" передал Зеленский через Ермака.
Потураев прокомментировал решение «слуг» игнорировать каналы «Украина-24» и «Украина» , подконтрольные Ахметову. «Скажу о своей личной позиции. В ситуации открыто объявленной нам войны как со стороны каналов Ахметова, так и каналов Порошенко, мы должны вообще отказаться от участия в любых программах частных каналов. Только программы общественного вещателя – это было бы политически правильно и обоснованно», – сказал он.
Потураев рассказал, как борьба с группой Ахметова будет продвигаться в дальнейшем: «Она, действительно, беспрецедентна и первая такая в истории Украины – когда государство начинает борьбу с наиболее влиятельной финансово-промышленной группой. Даже противостояние Кучма–Лазаренко образца 96-97 лет ни в какое сравнение не идет. Конечно, в то время на кону были огромные деньги, но у Лазаренко не было такого всеобъемлющего влияния, как у господина Ахметова, когда очень многие в разных фракциях находятся с ним в связях. Не было тогда и подобных финансовых ресурсов. Независимо от моего отношения к партии и президенту Зеленскому, для государства это принципиальная вещь для дальнейшего развития».
При этом, по мнению политика, если в этом противостоянии победу одержит олигарх, государству ждет «печальное будущее».
Ранее в «Слуге народа» приняли решение игнорировать каналы «Украина-24» и «Украина» . «Слуги» пересмотрят свое решение и снимут немилость с медиа, когда, по их мнению, редакции начнут работать «по общепринятым стандартам журналистики».
На каналах Украина-24 и Украина выходит программа Свобода слова с Савиком Шустером. На последнем скандальном эфире программы выступил бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба. Он заявил, что приказ перенести спецоперацию с "вагнеровцами" передал Зеленский через Ермака.
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