В "Слуге народа" пояснили, какую выгоду получила Украина от газового кризиса
07:34 22 Ноябрь Киев, Украина
Глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО
, «слуга народа» Егор Чернев
объяснил, какой позитив получила Украина от газового кризиса.
Об этом Чернев рассказал в интервью «Главкому».
Нардеп считает, что европейцы допустили ошибки, заигрывая с Россией и закрывая глаза на некоторые всплывшие сейчас риски.
«Мы предупреждали Европу, что «Северный поток – 2» обязательно станет инструментом шантажа ЕС со стороны России. Но они решили, что справятся с этим, и верили, что Россия является надежным партнером. Теперь мы видим, что газопровод еще не запущен, а европейцы уже получили то, что мы предупреждали. Утешает лишь то, что у европейцев наконец открылись глаза на то, что собой представляет Россия на самом деле, несмотря на рассказы о ее давних связях с Германией и Францией», – отметил Чернев.
Он также считает, что непосредственной угрозы для Украины количество находящихся сейчас в Беларуси мигрантов не составляет.
«Что касается миграционного кризиса, то непосредственной угрозы и количество находящихся сейчас в Беларуси мигрантов для нас не составляет. Они точно не хотели оставаться на нашей территории, им нужна Европа. Это вопрос более политический, чем безопасный: как для Польши, так и для нас. Речь идет о защите суверенитета и целостности границ, которые никто не имеет права нарушать. И мы этого не допустим», – подчеркнул нардеп.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии