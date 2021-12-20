В "Слуге народа" пояснили, какую выгоду получила Украина от газового кризиса

07:34 22 Ноябрь Киев, Украина

Глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО , «слуга народа» Егор Чернев объяснил, какой позитив получила Украина от газового кризиса.

Об этом Чернев рассказал в интервью «Главкому».



Нардеп считает, что европейцы допустили ошибки, заигрывая с Россией и закрывая глаза на некоторые всплывшие сейчас риски.

«Мы предупреждали Европу, что «Северный поток – 2» обязательно станет инструментом шантажа ЕС со стороны России. Но они решили, что справятся с этим, и верили, что Россия является надежным партнером. Теперь мы видим, что газопровод еще не запущен, а европейцы уже получили то, что мы предупреждали. Утешает лишь то, что у европейцев наконец открылись глаза на то, что собой представляет Россия на самом деле, несмотря на рассказы о ее давних связях с Германией и Францией», – отметил Чернев.

Он также считает, что непосредственной угрозы для Украины количество находящихся сейчас в Беларуси мигрантов не составляет.