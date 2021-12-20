В случае введения локдауна, Кабмин может возобновить все программы помощи ФЛП

В случае ужесточения карантинных ограничений по всей территории Украины, в Кабинете Министров будет обсуждаться вопрос возврата компенсаторных выплат частным предпринимателям.
Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30.
Он отметил, что сейчас "Украина работает, большинство областей у нас нормально работает".
Как сообщалось, в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин. По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек. Всего за единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 2020 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре, остальные - в январе.
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