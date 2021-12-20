В случае введения локдауна, Кабмин может возобновить все программы помощи ФЛП

13:04 18 Март Киев, Украина

В случае ужесточения карантинных ограничений по всей территории Украины, в Кабинете Министров будет обсуждаться вопрос возврата компенсаторных выплат частным предпринимателям.



Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30.

"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас "Украина работает, большинство областей у нас нормально работает".

"Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - добавил Петрашко.

Как сообщалось, в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин. По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек. Всего за единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 2020 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре, остальные - в январе.