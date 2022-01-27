В случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен - США

15:29 27 Январь Киев, Украина

Cпикер Госдепа США Нед Прайс в интервью журналисту национального общественного радио NPR заявил, что если Россия вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не заработает.

Прайс подчеркнул - сейчас газ не идет по "Северному потоку-2" и это "рычаг влияния для нас. Это рычаг влияния для Германии. Это рычаг влияния для трансатлантического сообщества. Следует четко указать, что это не рычаг влияния для Владимира Путина".



Посол Германии в США Эмили Габер также выразила решительное намерение привлечь Россию к ответственности в случае использования Россией энергетики в качестве оружия или нарушения суверенитета Украины. Она заявила о возможности мероприятий и против "Северного потока-2" и напомнила соответствующие заявления канцлера Германии Олафа Шольца и министра иностранных дел страны Анналены Бербок.

"Олаф Шольц и Анналена Бербок четко указали – ничто не исключается из рассмотрения, даже "Северный поток-2", – написала дипломат в Twitter.

Она напомнила о совместном заявлении США и Германии, направленном на ограничение ущерба от "Северного потока-2".

"США и Германия совместно заявили прошлым летом: если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия, или иным образом нарушит суверенитет Украины, Россия должна будет заплатить высокую цену", - добавила Габер.

В интервью NPR Прайс также отметил, что США оказывают помощь Украине. Так, в прошлом году было предоставлено более 650 миллионов долларов, около 300 тонн, оборонной помощи. США также разрешили союзникам поставлять украинцам оборудование американского производства, а также работают над новыми санкциями против России, которые будут введены в случае дальнейшей агрессии.