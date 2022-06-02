В случае угрозы потери контроля ЗАЭС будет отключена

16:46 02 июня Киев, Украина

Запорожскую атомную станцию могут отключить при малейшей угрозе потери контроля.

Об этом в четверг, 2 июня, заявил советник премьер-министра Юрий Бойко.

"Мы постоянно мониторим ситуацию с ЗАЭС вместе с ГИЯРУ, и есть четкое понимание того, что она уже в ярко-красной зоне. Но пока диспетчерские команды выполняются и станция держит режим, мы не останавливаем. Но сценарий, по которому станция может выйти из-под контроля полностью и мы ее остановим, также рассматривается", - сказал он.

Чиновник добавил, что в рамках подготовки к устойчивому прохождению отопительного сезона рассматривается сценарий с полной остановкой ЗАЭС. К такому решению приведут "малейшие движения в сторону потери контроля над станцией".



Бойко заверил, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.