В случае угрозы потери контроля ЗАЭС будет отключена

Запорожскую атомную станцию могут отключить при малейшей угрозе потери контроля.
Об этом в четверг, 2 июня, заявил советник премьер-министра Юрий Бойко.
Чиновник добавил, что в рамках подготовки к устойчивому прохождению отопительного сезона рассматривается сценарий с полной остановкой ЗАЭС. К такому решению приведут "малейшие движения в сторону потери контроля над станцией".
Бойко заверил, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.
Бойко заверил, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.
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