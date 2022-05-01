В случае давления на Украину с помощью СП-2 Россию ждут новые санкции

10:30 01 августа Киев, Украина

Итак, не смотря на то, что проект противоречит европейским целям по защите климата, коммерческий интерес взял верх и строительство Северного потока-2 близится к завершению. Каковы будут дальнейшие действия России в отношении Украины и ее участия в транзите газа? Нет полных гарантий, что Москва не использует газопровод как геополитическое оружие против Украины.

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет угрожает России санкциями в случае, если она с помощью газопровода Северный поток-2 будет давить на Украину.

"Если Россия снова будет агрессивно вести себя по Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", - заявил немецкий политик в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном в субботу, 31 июля.

По его мнению, это позволит предотвратить использование Россией газопровода как геополитического оружия.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия", - убежден Лашет, цитирует информагентство Reuters.

По его словам, преданность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики.

"Также важно дать России понять, что мы не принимаем нарушение международного права, атаки гибридными средствами на западные демократии или нарушение фундаментальных прав человека и гражданина на своей территории", - заявил политик.

Соглашение Германии и США относительно российского газопровода

21 июля США и Германия достигли соглашения по Северному потоку-2. В ней предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции в отношении участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа по территории Украины, который должен закончиться в конце 2024 года.