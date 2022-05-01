В случае давления на Украину с помощью СП-2 Россию ждут новые санкции

Итак, не смотря на то, что проект противоречит европейским целям по защите климата, коммерческий интерес взял верх и строительство Северного потока-2 близится к завершению. Каковы будут дальнейшие действия России в отношении Украины и ее участия в транзите газа? Нет полных гарантий, что Москва не использует газопровод как геополитическое оружие против Украины.
Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет угрожает России санкциями в случае, если она с помощью газопровода Северный поток-2 будет давить на Украину.
По его мнению, это позволит предотвратить использование Россией газопровода как геополитического оружия.
По его словам, преданность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики.
Соглашение Германии и США относительно российского газопровода
21 июля США и Германия достигли соглашения по Северному потоку-2. В ней предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции в отношении участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.
В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа по территории Украины, который должен закончиться в конце 2024 года.
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