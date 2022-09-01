В случае аварии на ЗАЭС последствия будут в 10 раз мощнее Чернобыля - Энергоатом

С территории ЗАЭС россияне атакуют не только окрестные населенные пункты, но и заявляют о готовности подорвать саму электростанцию.
Последствия таких действий могут быть катастрофическими, заявили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.
Об этом сообщает сообщает Энергоатом.
Так, для оценки возможных последствий катастрофы на ЗАЭС специалисты отталкивались от последствий аварии 1986 года на ЧАЭС.
Об этом сообщает сообщает Энергоатом.
Так, для оценки возможных последствий катастрофы на ЗАЭС специалисты отталкивались от последствий аварии 1986 года на ЧАЭС.
Также специалисты утверждают, что в случае аварии площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тыс. км² (как 10 Чернобыльских зон отчуждения), а Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и хозяйства. При этом площадь потенциальной загрязненной территории - до 2 млн км², а степень заражения других территорий Украины и Европы, россии и беларуси будет зависеть от ветра.
К аварии может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами.
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