В Словакии начал работу первый гуманитарный хаб для нужд Украины

12:30 30 марта Киев, Украина

Закарпатская ОВА создала в словацком городе Кошице европейский гуманитарный хаб. Как сообщил в среду, 30 марта, глава региона Виктор Микита, он уже начал функционировать.



Хаб создан для оптимизации процесса поставки гуманитарных грузов из Европы в Украину.



Он будет включать прямую железнодорожную ветвь из Словакии в Украину, расположенный рядом аэропорт, разветвленную сеть магистралей с разными странами и необходимую материально-техническую базу.



"Это означает существенное увеличение объемов гуманитарной помощи, быстрое оформление и транспортировку грузов сразу из хаба в Словакии в "горячие точки" Украины, возможность получать гуманитарный груз самолетами", – отметил Микита.



"В ходе встречи с советником премьер-министра Словацкой республики Эдуардом Бурашом и Генеральным консулом Словацкой республики Паволом Панисом согласовали последние организационные вопросы", – добавил глава ОВА.