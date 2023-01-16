В следующие полгода рф постарается вернуть инициативу на поле боя — ISW

09:02 16 января Киев, Украина





Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Как отмечают аналитики, за последние одиннадцать месяцев россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.



При этом российская кампания генерала сергея суровикина, направленная против критически важной инфраструктуры Украины в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным результатам и не деморализовала украинское общество, как, вероятно, надеялся кремль. В то же время президент россии владимир В течение следующих шести месяцев россия будет проводить подготовку к решительным стратегическим действиям, чтобы вернуть себе инициативу и положить конец текущему ряду оперативных успехов Украины.Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).Как отмечают аналитики, за последние одиннадцать месяцев россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине. В частности , российским войскам не удалось захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать завоевания в Харьковской области или удержать стратегический город Херсон.При этом российская кампания генерала сергея суровикина, направленная против критически важной инфраструктуры Украины в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным результатам и не деморализовала украинское общество, как, вероятно, надеялся кремль. В то же время президент россии владимир путин и другие российские чиновники продолжают повторять, что рф не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на поражения российских войск на поле боя.

"Хотя путин не изменил своих целей в войне, появляются свидетельства того, что он изменяет фундаментальные аспекты подхода россии к войне, сделав несколько усилий в новых направления", - отмечает ISW.

В частности, институт проанализировал несколько направлений российских усилий, которые предположительно ориентированы на поддержку активных наступательных действий в следующие шесть месяцев.



1. Кремль активизирует как краткосрочные, так и долгосрочные усилия для формирования сил.



путин и минобороны россии объявили о планах радикального расширения российских Вооруженных сил путем формирования новых дивизий, восстановления военных округов на западе россии и увеличении призывного возраста, рассказывает ISW.

"Все это указывает на намерения россии (хотя, вероятно, не означает способность) реформировать российские вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений", - считают аналитики.

Кроме того, украинская разведка сообщала, что кремль стремится довести численность военнослужащих до двух миллионов человек по сравнению примерно 1,35 миллиона человек по состоянию на сентябрь 2022 года, а представители западной разведки отмечали, что российское военное командование "серьезно готовится" к возможной второй волне мобилизации.



2. Российские вооруженные силы сохраняют мобилизованный личный состав для использования в будущем.

"Это отклонение от первоначального подхода кремля", - говорится в сообщении.

В ISW напомнили, что 7 декабря путин заявил, что российские вооруженные силы еще не задействовали весь мобилизованный персонал с первой волны мобилизации на передовую. Аналитики предполагают, что нужно время для обучения и оснащения этих сил для более позднего концентрированного использования.

"Обычные российские силы (в отличие от группы Вагнера и прокси-сил "ДНР"/"ЛНР") не проводили больших наступательных операций и в основном сохраняли оборонительные позиции после серии успешных украинских контрнаступлений летом и осенью 2022 года", - отмечается в сообщении.

3. россия пробует оживить свою оборонно-промышленную базу.



В декабре кремль стал уделять серьезное внимание возрождению российского оборонного потенциала, пишет ISW.

"С декабря путин провел несколько встреч на самом высоком уровне и посетил оборонные предприятия по всей стране. путин публично признал проблемы с поставками, такие как нехватка разведывательных беспилотников, и, в частности, потребовал, чтобы один из его министров заключил контракты на государственные оборонные закупки в более короткие, чем планировалось, сроки", - пишут аналитики.

Кроме того, путин и другие кремлевские чиновники также вели туманные дискуссии о том, что российские власти могут национализировать собственность для поддержки военных действий россии.



4. россия сменяет командование операцией.



В ISW напомнили, что минобороны рф сменило руководство в войне против Украины, назначив начальника Генерального штаба валерия герасимова командующим театром военных действий.

"кремль также возвращает начальных планировщиков войны и с опозданием пытается исправить недостатки командной структуры. Генерал армии сергей суровикин и предыдущие командиры российских театров военных действий не смогли провести решительные операции, которые путин, вероятно, нереалистично, намеревался осуществить", — говорится в сообщении.

5. кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.

"кремль формирует информационное пространство, чтобы возродить поддержку вторжения, повторно вводя нарративы до 24 февраля и принимая меры по возобновлению контроля за освещением войны после того, как ранее уступил это пространство множеству независимых субъектов", — отмечают в ISW.

В частности, в конце 2022 года кремлевские чиновники возобновили распространение заявлений о том, что существование независимой Украины угрожает суверенитету и культуре россии, оправдывая продолжающиеся российское вторжение и продолжающиеся российские жертвы неизбежными и необходимыми мерами "самообороны".



При этом в ISW отмечают, что усилия кремля по подготовке к вероятно намеченным решительным стратегическим действиям в 2023 году не исключают усилия кремля по созданию условий для затяжной войны.