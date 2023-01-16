В следующие полгода рф постарается вернуть инициативу на поле боя — ISW

В течение следующих шести месяцев россия будет проводить подготовку к решительным стратегическим действиям, чтобы вернуть себе инициативу и положить конец текущему ряду оперативных успехов Украины.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, за последние одиннадцать месяцев россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине. В частности, российским войскам не удалось захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать завоевания в Харьковской области или удержать стратегический город Херсон.
При этом российская кампания генерала сергея суровикина, направленная против критически важной инфраструктуры Украины в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным результатам и не деморализовала украинское общество, как, вероятно, надеялся кремль. В то же время президент россии владимир путин и другие российские чиновники продолжают повторять, что рф не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на поражения российских войск на поле боя.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, за последние одиннадцать месяцев россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине. В частности, российским войскам не удалось захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать завоевания в Харьковской области или удержать стратегический город Херсон.
При этом российская кампания генерала сергея суровикина, направленная против критически важной инфраструктуры Украины в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным результатам и не деморализовала украинское общество, как, вероятно, надеялся кремль. В то же время президент россии владимир путин и другие российские чиновники продолжают повторять, что рф не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на поражения российских войск на поле боя.
В частности, институт проанализировал несколько направлений российских усилий, которые предположительно ориентированы на поддержку активных наступательных действий в следующие шесть месяцев.
1. Кремль активизирует как краткосрочные, так и долгосрочные усилия для формирования сил.
путин и минобороны россии объявили о планах радикального расширения российских Вооруженных сил путем формирования новых дивизий, восстановления военных округов на западе россии и увеличении призывного возраста, рассказывает ISW.
Кроме того, украинская разведка сообщала, что кремль стремится довести численность военнослужащих до двух миллионов человек по сравнению примерно 1,35 миллиона человек по состоянию на сентябрь 2022 года, а представители западной разведки отмечали, что российское военное командование "серьезно готовится" к возможной второй волне мобилизации.
2. Российские вооруженные силы сохраняют мобилизованный личный состав для использования в будущем.
В ISW напомнили, что 7 декабря путин заявил, что российские вооруженные силы еще не задействовали весь мобилизованный персонал с первой волны мобилизации на передовую. Аналитики предполагают, что нужно время для обучения и оснащения этих сил для более позднего концентрированного использования.
3. россия пробует оживить свою оборонно-промышленную базу.
В декабре кремль стал уделять серьезное внимание возрождению российского оборонного потенциала, пишет ISW.
Кроме того, путин и другие кремлевские чиновники также вели туманные дискуссии о том, что российские власти могут национализировать собственность для поддержки военных действий россии.
4. россия сменяет командование операцией.
В ISW напомнили, что минобороны рф сменило руководство в войне против Украины, назначив начальника Генерального штаба валерия герасимова командующим театром военных действий.
5. кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.
В частности, в конце 2022 года кремлевские чиновники возобновили распространение заявлений о том, что существование независимой Украины угрожает суверенитету и культуре россии, оправдывая продолжающиеся российское вторжение и продолжающиеся российские жертвы неизбежными и необходимыми мерами "самообороны".
При этом в ISW отмечают, что усилия кремля по подготовке к вероятно намеченным решительным стратегическим действиям в 2023 году не исключают усилия кремля по созданию условий для затяжной войны.
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