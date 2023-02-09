В скором времени начнется подготовка кадрового резерва для Крыма - Верещук

Украинские ведомства скоро приступят к подготовке кадрового резерва, который в дальнейшем будет работать в Крыму после освобождения.
Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Министр отметила, что уже сейчас необходимо проводить подготовку по работе в деоккупированном Крыму. На подготовку кадров повлияют и продолжающаяся оккупация Крыма, и значительное количество населения, которое подвергалось российской пропаганде.
При этом Верещук подчеркивает, что речь идет о военном пути освобождения Крыма от оккупантов и это - дело военных, а гражданским ведомствам следует при подготовке кадров максимально учитывать вышеуказанные факторы
Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Министр отметила, что уже сейчас необходимо проводить подготовку по работе в деоккупированном Крыму. На подготовку кадров повлияют и продолжающаяся оккупация Крыма, и значительное количество населения, которое подвергалось российской пропаганде.
При этом Верещук подчеркивает, что речь идет о военном пути освобождения Крыма от оккупантов и это - дело военных, а гражданским ведомствам следует при подготовке кадров максимально учитывать вышеуказанные факторы
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