В скором времени начнется подготовка кадрового резерва для Крыма - Верещук

10:15 09 февраля Киев, Украина

Украинские ведомства скоро приступят к подготовке кадрового резерва, который в дальнейшем будет работать в Крыму после освобождения.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Министр отметила, что уже сейчас необходимо проводить подготовку по работе в деоккупированном Крыму. На подготовку кадров повлияют и продолжающаяся оккупация Крыма, и значительное количество населения, которое подвергалось российской пропаганде.

При этом Верещук подчеркивает, что речь идет о военном пути освобождения Крыма от оккупантов и это - дело военных, а гражданским ведомствам следует при подготовке кадров максимально учитывать вышеуказанные факторы
 
"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", - сказала она.