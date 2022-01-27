12:29 27 Январь Киев, Украина

Верховная Рада Украины провела «сигнальное» голосование для выявления причин сбоя в системе голосования, произошедшего во время процедуры голосования за увольнение с должности главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.



«Это голосование тестовое. Можно проголосовать любой кнопкой. У кого не сработают карты – просьба подойти к нам.», – отметил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.



За результаты «сигнального» голосования 24 депутата не голосовали – у кого из них не сработала система, пока неизвестно.



Корниенко также сообщил, что в системе "Рада" произошел "сбой в канале 25". Он также анонсировал расследование.



Вдобавок, нардепы заявили, что в парламенте «15 лет ничего не обновлялось ни системное оборудование, ни пульты».



Напомним, Рада не смогла уволить главу Фонда госимущества и ушла на технический перерыв . После голосования в парламенте было заявлено, что у некоторых нардепов кнопка не сработала. Депутаты предложили объявить перерыв и проверить систему голосования.