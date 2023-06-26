В Северодонецке приходится буквально выживать - Стрюк

10:54 18 июля Киев, Украина

Оставшимся гражданам в Северодонецке приходится буквально выживать - без воды, газа, света и минимальных запасов продуктов питания.

Об этом заявил в эфире телемарафона руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"В Северодонецке полностью отсутствуют централизованные коммуникации. Оккупанты пытаются наладить поставки воды, развозя ее по городу. Если россиянам и удастся подать газ в пределы Северодонецка, то в самом городе голубое топливо будет отсутствовать из-за значительного разрушения распределительной сети. Очистные сооружения россиянами также уничтожены", - сказал Стрюк.

Также городской голова отметил, что в больнице еще остался запас медикаментов, но врачей практически нет.